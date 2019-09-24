PYD'den 'Suriye Anayasa Komitesi' açıklaması: Bizi bağlamaz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de Anayasa Komitesi’nin bileşimi konusunda anlaşmaya varıldığını, komitenin önümüzdeki haftalarda Cenevre’de toplanacağını açıklarken, PYD söz konusu komitenin kendilerini bağlamadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de anayasa komitesinin bileşimi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken, PYD'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Komitenin kurulmasının zamanlamasının tesadüf olmadığının savunulduğu açıklamada, “Bu durum komitenin Suriyeli tarafların görüşü doğrultusunda değil; Türkiye, Rusya ve İran’ın görüş ve önerileri doğrultusunda kurulduğu anlamına gelmektedir. Bu devletler, Suriye’de kendi menfaatleri doğrultusunda bir siyasi çözüm bulmak istiyor. Suriye halklarının amaç ve talepleri doğrultusunda bir çözüm aranmıyor” denildi.

ANF'de yer alan habere göre, PYD dışında 29 parti ve kurumun da imzasıyla yayımlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Suriye’de çok önemli bir taraf daha vardır. Bu taraf, Suriye’nin geleceğini ilgilendiren anayasanın demokratik olması ve tüm halkları temsil etmesi için dahil olması gereken en önemli taraftır. Bahsettiğimiz bu taraf, Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Meclisi’nin temsilciliğini yaptığı Kuzey Doğu Suriye’deki siyasi güçlerdir. Ancak bu taraf, Suriye anayasanın formüle edilmesi ve yazılması çalışmalarından uzak tutulmaktadır. Böylelikle kurulan komitenin Suriye halklarının tümünü temsil etmediği kanıtlanmıştır. Sadece Astana’daki devletlerin seçtiği taraflar yer almıştır. Bu durum da BM’nin Suriye’de bir siyasi çözüm bulmasına dönük 2254 sayılı karara aykırıdır. Bu temelde, komitenin çalışma sonuçları olumsuz olacaktır ve Suriye krizini derinleştirecektir.”

"Kuzey ve Doğu Suriye’deki siyasi parti ve örgütler olarak Suriye’de siyasi çözümden yana olduklarının" belirtildiği açıklamada, “Suriye’de tüm tarafların katılımıyla ciddi Suriye içi diyaloglar gerçekleştirilmeden çözüm de mümkün olmayacaktır. Kuzey ve Doğu Suriye’deki temsilcilerin bu çalışmaya dahil edilmemesi, ülkeyi dış güçlerin menfaatlerinin oyuncağı haline getirecek ve Suriye halklarının talep ve kazanımları bir kez daha yok edilecek. Özerk Yönetim temsilcilerinin dahil edilmediği bu anayasa, eksik, çürümüş ve Suriye halklarının umutlarından uzak olacaktır. Suriye halklarının özgürlük ve demokrasi umutları bu anayasa ile tekrardan yok edilecektir. Bu esasla BM’ye bir kez daha, temsilcilerimizin bu komitede yer alması gerektiğini belirtiyoruz” denildi.