BM Genel Sekreteri: Suriye Anayasa Komitesi oluşturuldu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de Anayasa Komitesi’nin bileşimi konusunda anlaşmaya varıldığını, komitenin önümüzdeki haftalarda Cenevre’de toplanacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de anayasa komitesinin bileşimi konusunda anlaşmaya varıldığını, komitenin önümüzdeki haftalarda BM gözetiminde Cenevre’de toplanacağını açıkladı.

BM Genel Merkezi’nde gazetecilere açıklama yapan Guterres, Suriyeliler tarafından oluşturulan Anayasa Komitesi’nin ülkedeki krizi çözecek bir siyasi sürecin başlangıç noktasını oluşturacağını söyledi.

Suriye hükümetine komitenin kuruluşuna yaptığı katkılar için teşekkür eden Guterres’in açıklaması öncesinde Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile BM Suriye Özel Elçisi Geir Pedersen Şam’da görüşmüştü.

SANA’nın haberine göre görüşmede iki taraf da ülkenin geleceğine yalnızca Suriyelilerin karar verebileceği ve siyasi çözüm sürecinde dış müdahale ya da baskının kabul edilmeyeceği, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceği konularında görüş birliğine vardı.

Görüşmede Suriye’nin siyasi çözüm sürecine ve bu konuda BM ile işbirliğine bağlılığını ifade eden Dışişleri Bakanı Muallim, ülkesinin uluslararası hukuka uygun olarak "terörizmle mücadele"ye dair meşru ve yasal hakkını kullanmaya devam edeceğini de belirtti.