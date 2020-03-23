PTT kuyruklarında mesafe uyarıları dikkate alınmıyor

İstanbul'da banka ve PTT kuyruklarında bekleyenlerin mesafe bırakmadan sıraya girmesi salgının yayılmasına karşı kaygıları artırıyor.

İstanbul'da banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda mesafe bırakmadan sıra olunması kaygıları artırıyor.

"Sosyal mesafe" çağrılarına uyulmayan sıralar salgının yayılma olasılığını arttırıyor.

Özellikle PTT'de çalışanlar ve işlem yapmaya gelenler tehlike altında.

Kuyruklarda 65 yaş üzerindeki yurttaşların da yer aldığı görüldü.

Haber-Sen de koronavirüs salgınının ardından PTT'de gerekli tedbirlerin alınmadığını söylemişti.

Sendikadan yapılan açıklamada, "PTT iş kolunda çalışan dağıtıcılar birçok farklı ülkeden gelen ve farklı kişilerin elinden geçen gönderileri, evlere taşıyarak aynı zamanda bu virüsü kapma ve yayma gibi bir işlevi göreceği" de öne sürülmüştü.