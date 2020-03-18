Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, babasının test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Onur Taşçıoğlu, “Sevgili babam, sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun covid-19 test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı değildiri. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir" dedi.

Onur Taşçıoğlu, babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına gittiğini söyledi.