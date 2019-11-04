Polis müdahalesiyle yaralanan Aydoğan’dan İçişleri Bakanlığı’na tazminat davası

Cumartesi Anneleri buluşmasının 700'üncü haftasında polis saldırısı sonucu kolu kırılan Aydın Aydoğan, İçişleri Bakanlığı’na tazminat davası açtı.

Cumartesi Anneleri buluşmalarının 700'üncü haftasında polis saldırısı ile yaralanan ve kolu kırılan Aydın Aydoğan, kendisini yaralayan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

soL'a konuşan Aydın Aydoğan, olay günü polislerin kendisine hakaret ederek koluna ve yüzüne coplarla vurmaya başladığını anlattı ve İstanbul İdare Mahkemesi’ne İçişleri Bakanlığı aleyhine maddi manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.

'TEDAVİM HÂLÂ DEVAM EDİYOR'

Aydoğan şöyle konuştu:

"İnsan Hakları Derneği'nin çağrıcısı olduğu 'Cumartesi Anneleri 700. Hafta Buluşması' eylemine katılmıştım. Olay günü polis şiddetine maruz kalanlardan biri de bendim. O gün kolum kırıldı. Diğer kolumda da çatlak vardı. Sırtım plastik mermiden kevgire dönmüştü. Tedavim hâlâ devam ediyor. Olay günü görüntüleri olmasına rağmen soruşturma dosyasında memur suçları bürosu orda olduğunu ispat edemedi diye soruşturmanın kapatılmasını talep etmişti. Bizler de etkin soruşturma yapılmadığı için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık.

Gezi dosyamı da 6,5 yıldır işlemez ve kadük bir dosya haline çevirdiler, defalarca dosyaya müdahale ederek faili meçhule attılar. İdare mahkemelerine itirazlar ettik ve dosyayı tekrar memur suçlarına getirdik. Gelecek nesiller için bu davaların hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacağı düşünüyoruz artık. Hukukun işletilmediği günler yaşıyoruz ve artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz.

Siyasi iradenin yargı üzerindeki baskısı artık ülkeyi nefes alınmayacak hale getirdi. Oysa ki tüm bunlar çocuklarımıza aydınlık bir ülke bırakmak için, halkların barış içinde yaşadığı kayıpların olmadığı bir ülke için."

Aydoğan, Gezi Parkı direnişinde de polisin attığı biber gazı kapsülü ile ayağından yaralanmıştı.