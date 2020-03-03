Patronları İran'dan çıkarmaya çalışan bakanlık, 800 şoförü görmezden geliyor

İran'da yayılan 'yeni koronavirüs' nedeniyle bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının yurda geri dönmesi için çalışmalara başlayan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki patronların yurda geri dönüşü için girişimde bulunurken, Lütf Abad sınır kapısında bekleyen 800 şoförü unuttu.
Sınır kapısında 800 tır şoförü günlerdir insani şartlardan uzak, su ve yiyecek sıkıntısı çekiyor.
Tahran Büyükelçiliği'nin ardından sınır kapısına en yakın konsolosluk olan Necef Konsolosluğu dahil olmak üzere birçok yetkili ile temas kurduklarını ancak kendileri ile ilgilenilmediğini belirten şoförler duruma tepkili.
15 gündür sınırda bekleyen şoförler virüs nedeniyle alınan önlemlerden ötürü ne yurda geri dönüş yapabiliyor ne de bulundukları bölgeden çıkabiliyorlar.
"Tahran'da 124 iş adamını kurtaran bakanalık neden bizi görmüyor. Ölürsek şehit diyecekler ama" diyerek tepkisini dile getiren şoförler çare arıyor.
15 gündür Türkmenistan-İran sınırında Mahsur kalan ve bana ulaşan emekçilerimzin kurtulması için Lütfen YAYALIM !
İranda bekletilen 800 tır şoförümz Türkmenistana alınmadığı gibi Türkiye’yede alınmıyor.Kumanyaları biten emekçiler”Türkiye Konsolosu telefonlarımıza cevap vermiyor” pic.twitter.com/PF5CSiwL9D
— Mehmet Ali ASLAN (@HemmedAliAslan) March 1, 2020