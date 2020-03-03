Patronları İran'dan çıkarmaya çalışan bakanlık, 800 şoförü görmezden geliyor

Yeni koronavirüs nedeniyle sınır kapısında günlerdir bekletilen 800 tır şoförü isyan etti. İnsani şartlardan uzak şekilde sınırda bekletilen, su ve yiyecek sıkıntısı çeken şoförler yetkililerden hiçbir yanıt alamadıklarını belirtirken, Bakanlığın Tahran'da kalan 124 patronu çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

İran'da yayılan 'yeni koronavirüs' nedeniyle bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının yurda geri dönmesi için çalışmalara başlayan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki patronların yurda geri dönüşü için girişimde bulunurken, Lütf Abad sınır kapısında bekleyen 800 şoförü unuttu.

Sınır kapısında 800 tır şoförü günlerdir insani şartlardan uzak, su ve yiyecek sıkıntısı çekiyor.

Tahran Büyükelçiliği'nin ardından sınır kapısına en yakın konsolosluk olan Necef Konsolosluğu dahil olmak üzere birçok yetkili ile temas kurduklarını ancak kendileri ile ilgilenilmediğini belirten şoförler duruma tepkili.

15 gündür sınırda bekleyen şoförler virüs nedeniyle alınan önlemlerden ötürü ne yurda geri dönüş yapabiliyor ne de bulundukları bölgeden çıkabiliyorlar.

"Tahran'da 124 iş adamını kurtaran bakanalık neden bizi görmüyor. Ölürsek şehit diyecekler ama" diyerek tepkisini dile getiren şoförler çare arıyor.

