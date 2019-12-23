Pasaport, ehliyet harcı, MTV, trafik cezaları zam oranı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı'nın belirlediği 2020 yılı yeni vergi oranlarına dair rakamlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak zam oranının belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı.
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020 de 22,58 oranında artacak.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şöyle denildi:
- MADDE 1- (1) 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinde yer alan (1) sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 olarak belirlenmiştir.
- MADDE 2- (1) Bu karar, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
- MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.