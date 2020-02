Paksoy Holding'in veliahtlarına beraat kararı

Beyoğlu'nda 10 yıl önce Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin davada mahkeme, Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy'a delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 10 yıl önce 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin davada karar çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy katılmadılar.

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun annesi Ferah Kural, babası Ergun Erköseoğlu duruşmada "şikayetçi" sıfatıyla hazır bulundu. Aile Bakanlığı avukatı da şikayetçi sıfatıyla duruşmada yer aldı.

'SANIKLAR KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZALANDIRILMALIDIR'

Duruşma savcısı Barış Kurt, sanıklardan Can Paksoy hakkında müebbet hapis istediği ve diğer sanık Mahmut Emre Paksoy için beraat talebinde bulunduğu mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı söz alan Nazlı Sinem'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "10 yıldan beri adaletin tecellisi için mahkemeye geliyoruz. Evladı hunharca katledilmiş bir aile söz konusu. 10 yılın sonunda ilk defa sanıklar aleyhine bir gelişme yaşandı. Savcının mütalaasına Can Paksoy açısından katılıyoruz. Ancak Mahmut Emre hakkındaki mütalaaya katılmıyoruz" dedi. Davanın Şule Çet davasına benzediğini ifade eden avukat Epözdemir, "İki sanık açısından da kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilmelidir. Ve her iki sanık da tutuklanmalıdır" diye konuştu.

Epözdemir, karar arasında mahkemeye dilekçe vererek savcının mütalaasının verildiği gün ve mütalaanın gazetelerde yer almasından sonra 6 Ocak 2020’de sanık Can Paksoy’un 23.25’te Bulgaristan Sofya’ya kaçtığını ve halen geri dönmediğini ileri sürdü.

BERAAT KARARI

Davada yargılanan Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlere "mahkumiyetlerine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararı" verildi.

Baba Ergun Erköseoğlu, duruşma sonrasında karara tepki göstererek "Yazın bunları. Sofya'ya kaçmış, avukatları diyor ki, herhangi bir olay çıkmaması için. Kızımı öldüren katil, Sofya'da. Hepsini yazın, Türk adaleti böyle işte" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boston Üniversitesi’nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun cesedi, 26 Eylül 2010’da Beyoğlu’nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu.

İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi. Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmişti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istemişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar vermişti. Dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Karar aşamasına gelen davada, duruşma savcısı Barış Kurt 6 Ocak tarihli mütalaasında, Can Paksoy için Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraatını istemişti.