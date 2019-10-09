ÖSO'dan açıklama: 14 bin askerle katılacağız

AKP destekli ÖSO adlı cihatçı grup, 'Suriye'deki operasyona 14 bin askerle katılacağını' açıkladı.

Türkiye'nin olası Suriye operasyonunda yer alacak olan ÖSO adlı cihatçı grup, Yeni Şafak'a açıklamada bulundu.

"Milli Ordu Sözcüsü" sıfatıyla haberde adına yer verilen Yusuf Hammud, "Fırat'ın doğusuna askeri harekat için ilk planda 14 bin ÖSO askeri savaşa katılacak. İhtiyaç durumunda yeni birlikler cepheye sevk edilecek" dedi.

Haberde 14 bin ÖSO'cunun, Rakka, Haseke ve Menbiç mevzilerinde yer alacağı belirtildi.

Öte yandan ÖSO'ya bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ve mühimmat yüklü TIR’lar ile Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar’da konuşlanacak Hamza Tümeni, buradan operasyona katılacak.