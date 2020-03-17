Nüfus müdürlüklerine başvuruda randevu şartı

Nüfus müdürlüklerine kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi için başvurularda yarından itibaren zorunlu ve acil haller dışında randevu şartı aranacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarından itibaren zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevusuz alınmayacağını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında nüfus müdürlüklerinde alınan tedbirlere ilişkin yayımlanan duyuruda, il ve ilçe nüfus müdürlüklerindeki ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği belirtildi.

Duyuruda, "Randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılmıştır. 18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuzolarak alınmayacaktır. Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısı 40 bine düşmüştür" denildi.