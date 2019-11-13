Mümtaz Soysal toprağa verildi

Eski Dışişleri Bakanı, Anayasa profesörü ve siyasetçi Mümtaz Soysal bugün İstanbul’da sonsuzluğa uğurlandı.

90 yaşında yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı, Anayasa profesörü ve siyasetçi Mümtaz Soysal bugün Zincirlikuyu Camisi’nde yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine kızları Funda ve Defne Soysal ile öğrencileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında olduğu birçok siyasetçi de katıldı.

Resmi törenle uğurlanan Soysal’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ilk eşi yazar Sevgi Soysal’ın yanına defnedildi.

