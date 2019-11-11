Mümtaz Soysal yaşamını yitirdi

Uzun süredir İstanbul’da alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti.

Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Hukuku’nun önde gelen hocalarından Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde çok sayıda öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Soysal, 12 Mart 1971 darbesi sürecinde kitabı “Anayasaya Giriş”te “komünizm propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’den seçilen ilk ve son genel sekreteri olan Soysal, uzun süredir İstanbul’da alzheimer tedavisi görüyordu.

Türk edebiyatın önde gelen isimlerinden olan ve 40 yaşında hayata veda eden Sevgi Soysal ile evliliğinden iki çocuk (Defne Soysal, Funda Soysal) babası olan Mümtaz Soysal 90 yaşındaydı.