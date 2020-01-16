Mısır'daki AA baskınının arkasında ne var?

Dün Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi gözaltına almıştı. İktidar gözaltılara tepki gösterirken, Mısır, AA ofisinde gözaltına alınan SETA çalışanına dikkat çekerek, operasyonun hedefinde SETA ve Müslüman Kardeşler'in olduğunu duyurdu.

Mısır'da Anadolu Ajansı'nın ofisine yapılan baskında Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır makamlarının, Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz" denildi. Baskında SETA çalışanı Abdelselam Muhammed'in dışında gözaltına alınan diğer isimler AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani ve Hüseyin el Abbas oldu.

'HEDEFTE AA DEĞİL, SETA VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER VAR'

Baskın sonrası Mısır cephesinden yapılan açıklamalarda operasyonunun hedefinde AKP tarafından finanse edilen SETA'nın olduğu açıklandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, "Milli güvenlik makamları, Türk elektronik medya komitelerinden birinin, bir daireyi muhalif faaliyetleri için merkez olarak kullandığını tespit etti" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, bu faaliyetlerin arkasında Türkiye'den SETA'nın ve Müslüman Kardeşler'in olduğunu savundu.

Açıklamada, "Platform, Müslüman Kardeşler tarafından kurulan SETA adlı şirkete ait. Platform, ürettiği düzmece haberleri Türkiye'de bir 'ajans'a (Anadolu Ajansı) gönderiyor" denildi.

NEDİR BU SETA?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen SETA, yabancı basın kuruluşlarının Türkçe servislerini konu alan bir fişleme çalışması hazırlamış, yayımlanan bu "andıç"la uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Bakanlar Kurulu kararı ile vergiden muaf tutulan Vakıf, AKP'ye birçok kadro yetiştirmesiyle de biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, SETA'nın kurucu başkanlığını yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, SETA Genel Koordinatör Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Gazeteci Barış Terkoğlu, SETA'nın faaliyetlerine ilişkin geçtiğimiz yıl kaleme aldığı bir yazısında, kuruma ilişkin dikkat çeken şu bilgileri vermişti: