Milli Eğitim Bakanı: Herkes üniversite okumak zorunda değil

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Herkes üniversite okumak zorunda değil' açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite öğrencisi sayısının fazlalığından şikayet etti.

Selçuk, meslek liselerini güçlendirerek üniversitedeki yığılmayı azaltmak istediklerini söylerken, "Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Herkes üniversite okumak zorunda değil" dedi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre Selçuk, “Eğitim mutabakat ister. Yani parti eğitimi olmaz. Milletin eğitimi olur. Ülkenin eğitimi olur. Hani o yüzden de hep böyle milletin ortak paydası nedir, oraya bakarak hareket etmek. Yoksa herkes kendi bakış açısıyla çocuk yetiştirmeye çalışır" dedi.

ERDOĞAN'DAN TAM TERSİ AÇIKLAMA

Bakan, "herkes üniversite okumak zorunda değil" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün yaptığı açıklamada, Türkiye yükseköğrenim alanında özellikle son yıllarda büyük başarılara imza atmıştır. Üniversite sayımızın 76'dan 207'ye, öğretim elemanı sayımızın 70 binden 170 bine, öğrenci sayımızın da 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması, bu başarının en bariz ifadesidir" dedi.