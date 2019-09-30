Beştepe'de Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde 'Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği' ifadesine yer verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve 3 buçuk saat süren toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunu uluslararası toplumla her fırsatta paylaşılmıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir" denildi.

Bildiride, "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir" denildi.

Bildiride ayrıca "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği" belirtildi.

MGK bildirisinin son maddesinde ise "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan milli güvenlik siyaseti belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur" denildi.