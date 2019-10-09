Mevlüt Çavuşoğlu bu fotoğrafı şikayet etti, Natali Avazyan gözaltına alındı

Yazar Arlet Natali Avazyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şikayeti sonrası gözaltına alındı.

Yazar Arlet Natali Avazyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti sonrası gözaltına alındı.

Avazyan, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin fotoğrafını paylaşarak, “1988 Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu’nun babasının lakabı hırsız kürt Osman Erzurum Horasandan sürgünle gitmişler” demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltına ilişkin “Sevgili Natali Avazyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti üzerine sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştır. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşılamadığı için de geceyi polis merkezinde geçirecek. Takip ediyorum” paylaşımında bulundu.