MEB protokolü genişletti: Deniz Feneri tüm ortaokullara girecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerici vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller yargı kararlarına karşın sürüyor. Son olarak MEB ile Deniz Feneri Derneği arasında 'İyilik Okulu Protokolü' kapsamı genişletilerek yenilendi.

Danıştay’ın, “Protokoller, kamusal eğitim sorumluluğunun ihlalidir” kararına karşın Ensar Vakfı başta olmak üzere, İlim Yayma Cemiyeti ve TÜGVA gibi birçok vakıfla işbirliği anlaşması imzalayan Milli Eğitim Bakanlığı, tartışmalı protokollerine bir yenisini daha ekledi. Deniz Feneri Derneği, 18 Kasım'da imzalanan protokol kapsamında bakanlığın yeni ortağı oldu.

EN KAPSAMLI PROTOKOL

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre MEB ile Deniz Feneri Derneği arasında imzalanan protokole, “İyilik Protokolü” adı verildi. Derneğin, protokol kapsamında öğrencilere yönelik ödüllü yarışmalar düzenlemesine izin verildi. Beş yıl süreceği öğrenilen işbirliğinin Türkiye genelindeki tüm ortaokulları kapsayacağı açıklandı. Ortaokulların yanı sıra halk eğitim merkezleri ve açık öğretim kurumları da protokole dahil edildi. Bakanlığın Deniz Feneri Derneği’yle imzaladığı protokol, bugüne kadarki protokollerin en kapsamlısı oldu.

ÖĞRENCİLER DERNEĞE TAŞINACAK

Protokol ile ortaokul öğrencilerinin Deniz Feneri Derneği’ne götürülmesinin de önü açıldı. Derneğin genel merkezinde ya da şubelerinde, “İnsani değerlere dair hassasiyet artırmak” amacıyla öğrencilere yönelik faaliyet düzenlenmesine izin verildi. Derneğe, öğrencilere yönelik sınırsız faaliyet düzenleme olanağı sağlayacak protokolün amacı, “Toplumda iyiliğin yaygınlaşmasını ve sosyal dokunun güçlendirilmesini sağlamak” şeklinde açıklandı.

Protokol kapsamında okullarda, “İyilik” temalı yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin düzenleneceği okulları dernek belirleyecek. Milli eğitim müdürlükleri ise protokol kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımını ve duyurusunu yapacak.

KUMBARAYA ATILACAK

Okullarda, aralarında, “İyilik Günlüğü” ve “İyilik Kumbarası” adı verilen etkinliklerin de yer aldığı onlarca etkinlik düzenlenebilecek. Öğrenciler, “İyilik Kumbarası” adı verilen etkinlik çerçevesinde derneğin kendilerine verdiği kumbaralara bağışlarını atacak. Etkinliğin amacı, “İyilik yapmak ve infakta bulunmak" olacak. Deniz Feneri Derneği’nce belirlenen, “Öncü şahsiyetler”, okullarda konferans, söyleşi ya da sohbet programları düzenleyebilecek.

Protokol ile okullarda, “Yardımlaşma duygusunu sevdirmek” amacıyla “İyilik Projesi Yarışmaları” yapılacak. Bakanlığa bağlı tüm müdürlüklerin adeta seferber edileceği yarışmalar için Eylül 2020’de ödül töreni düzenlenecek. Öğrencileri yarışmaya katılmaya teşvik etmek için para ödülü konulacak.

MEB YARGI KARARLARINA MI DİRENİYOR?

MEB’in yargı kararlarını yok sayarak vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollerin iptaline yönelik mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Eğitim Sen, “İyilik Okulu” protokolüne tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin dayanışmayı ve yardımlaşmayı davranış haline getirmesi için bu derneklere ihtiyaç yok” denilerek şu sorular soruldu:

- MEB yönetiminin bu protokoller üzerinde merkezi bir kontrolü var mıdır? Protokoller bir planlama dahilinde mi imzalanmaktadır yoksa her genel müdürlük kendine yakın vakıf ve derneklerle mi işbirlikleri yapmaktadır?

- MEB’in Danıştay tarafından verilen iptal kararlarına rağmen bu protokolleri aynı şekilde yapmayı sürdürmesi, yargı kararına direnmek anlamına gelmez mi?

- Protokolde amaç olarak belirtilen hususlar MEB’in asli görevi değil midir?