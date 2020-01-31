'McDonald's Türkiye' satıldı

Anadolu Grubu Holding, McDonald's'ın Türkiye’deki lisans sahibi Anadolu Restoran İşletmeleri'ni 280,7 milyon TL'ye Birleşik Holding'e sattı.

Anadolu Grubu Holding, McDonald's'ın Türkiye’deki lisans sahibi konumundaki bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri'nin 280,7 milyon liraya Birleşik Holding Limited şirketine satışı için sözleşme imzaladı.

Anadolu Grubu Holding’den Kamuoyunu Adınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir" denildi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Anadolu Holding, Birleşik Holding'in kim olduğuna dair soru işaretleri ve yapılan yorumlar üzerine KAP'a ikinci bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, "Birlesik Holding Limited, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirkettir. Bu satış işlemi ve Alıcı, McDonald's Corporation tarafından onaylanmıştır" denildi.

13 Ocak 2020'de yeni şirket kaydı başvurusu yapan Birleşik Holding, kuruluş işlemlerini 1 gün sonra tamamlarken 20 Ocak'ta ise yönetim değişikliği yaşanması dikkat çekmişti.