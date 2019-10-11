Masonlar Locası'ndan harekata destek

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği harekata destek açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ndan destek geldi.

Mason locası internet sitesinde "Bülent Akkan, Büyük Üstat" imzasıyla yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekasını tehdit eden terör unsurlarına karşı Suriye'nin kuzeydoğusunda haklı ve kararlı bir şekilde yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekatının başarılı olmasını diliyor, kahraman Mehmetçiğimizin görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz.

Ülkemize, topraklarımıza, insanımıza kasteden her türlü unsura karşı milli birliğimizin öneminin altını çiziyor, başta Türkiye'miz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için barış ve huzurun gelmesini diliyoruz."