Mafya reis, arabesk reis ve magazin reis buluştu

Sedat Peker ile Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyesi Orhan Gencebay, televizyoncu Kenan Erçetingöz ve beraberindeki kişiler akşam yemeği için bir araya geldi.
Yemekte 'reis'lerin yanı sıra Peker'in eşi Özge Peker, Gencebay'ın eşi Sevim Emre ve Erçetingöz'ün eşi Güler Erçetingöz de yer alıyor.
Akşam yemeği mekanın sosyal medya hesabından "Sanat ve iş dünyasının önemli isimlerini ağırlamaktan gurur duyuyoruz" şeklinde paylaşıldı.
Orhan Gencebay, Sedat Peker'in düğününe de gitmişti.
Aynı mekanda denk gelen Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve partinin İstanbul Örgütlenme Büro Başkanı Bora Çelik'de "güzel bir anı" diyerek Sedat Peker'le çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.