Lucca'da kadın çalışana cinsel saldırı!

İstanbul Bebek'te bir eğlence mekanında mekan sahibinin bir müşteriye tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edildi. AKP medyası tarafından servis edilen habere ilişkin açıklamada bulunan gazeteci Makbule Cengiz, 'Adını yazamadığınız Bebek’teki o ünlü mekan 'Lucca' olmalı! İşletmecisi Alper İri’den mi bahsediyorsunuz? Bu haberlerde mekan ve tecavüzcü adını açık açık yazacaksınız ki herkes bilecek gitmeyecek!' ifadesini kullandı. İlgili mekandan konuyla ilgili açıklama geldi.

İstanbul’un "ünlü" mekanlarından Lucca'da bir kadın çalışan cinsel saldırıya maruz kaldı.

Olaya ilişkin basına yansıyan ilk iddiaya göre, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Bebek Lucca’ya giden bir kadına, mekanın işletmecisi A.İ tarafından tecavüz girişiminde bulunuldu.

Konuya ilişkin bir haber yapan Takvim, mekanın ismine ve olayın ayrıntılarına yer vermezken, gazeteci Makbule Cengiz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adını yazamadığınız Bebek’teki o ünlü mekan 'Lucca' olmalı! İşletmecisi Alper İri’den mi bahsediyorsunuz? Bu haberlerde mekan ve tecavüzcü adını açık açık yazacaksınız ki herkes bilecek gitmeyecek!" ifadesini kullandı.

Adını yazamadığınız Bebek’teki o ünlü mekan “Lucca” olmalı! İşletmecisi Alper İri’den mi bahsediyorsunuz? Bu haberlerde mekan ve tecavüzcü adını açık açık yazacaksınız ki herkes bilecek gitmeyecek! Sadece lüks olduğu için bir mekana girebilmek adına bu şahısları adam ediyorsunuz! https://t.co/B2MoTxwo0e — Makbule Cengiz (@mak_cen) January 27, 2020

'KADIN ÇALIŞANA CİNSEL SALDIRI' AÇIKLAMASI

Sözcü'den Ünal Demirkaya'nın haberine göre, Lucca'nın halkla ilişkiler bölümünden konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada olayın iki çalışan arasında geçtiği öne sürüldü ve şöyle denildi: