Lucca'da kadın çalışana cinsel saldırı!

İstanbul’un "ünlü" mekanlarından Lucca'da bir kadın çalışan cinsel saldırıya maruz kaldı.
Olaya ilişkin basına yansıyan ilk iddiaya göre, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Bebek Lucca’ya giden bir kadına, mekanın işletmecisi A.İ tarafından tecavüz girişiminde bulunuldu.
Konuya ilişkin bir haber yapan Takvim, mekanın ismine ve olayın ayrıntılarına yer vermezken, gazeteci Makbule Cengiz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adını yazamadığınız Bebek’teki o ünlü mekan 'Lucca' olmalı! İşletmecisi Alper İri’den mi bahsediyorsunuz? Bu haberlerde mekan ve tecavüzcü adını açık açık yazacaksınız ki herkes bilecek gitmeyecek!" ifadesini kullandı.
Adını yazamadığınız Bebek’teki o ünlü mekan “Lucca” olmalı! İşletmecisi Alper İri’den mi bahsediyorsunuz? Bu haberlerde mekan ve tecavüzcü adını açık açık yazacaksınız ki herkes bilecek gitmeyecek! Sadece lüks olduğu için bir mekana girebilmek adına bu şahısları adam ediyorsunuz! https://t.co/B2MoTxwo0e
— Makbule Cengiz (@mak_cen) January 27, 2020
'KADIN ÇALIŞANA CİNSEL SALDIRI' AÇIKLAMASI
Sözcü'den Ünal Demirkaya'nın haberine göre, Lucca'nın halkla ilişkiler bölümünden konuyla ilgili açıklama geldi.
Açıklamada olayın iki çalışan arasında geçtiği öne sürüldü ve şöyle denildi:
“Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir.
Konuyu haber aldığımız zaman derhal suça konu eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz.”