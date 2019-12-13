Kuzey Kıbrıs, Geçitkale Havaalanı'nı TSK'ye tahsis ediyor

DHA'nın geçtiği habere göre Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu Geçitkale Havaalanı'na TSK'nin İHA ve SİHA'larının konuşlandırılması kararı aldı.

Türkiye Doğu Akdeniz'deki gemilerine eşlik eden insansız hava araçlarını (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Kuzey Kıbrıs'ta Geçitkale Havaalanı'na konuşlandırmaya hazırlanıyor.

DHA'nın haberine göre Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz'de görev yapan TSK'ye ait İHA ve SİHA'ların Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılması kararı aldı.

Haberde diplomatik kaynakların İHA ve SİHA'ların pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı'ndan uçmaya başlayacağını aktardığı belirtildi.

Havaalanında konuşlandırılacak İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor.

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı’ndan uzmanların geçtiğimiz aylarda İHA ve SİHA'ların Kuzey Kıbrıs'ta bir süredir kapalı durumdaki Geçitkale Havaalanı'na konuşlandırılması amacıyla bölgede incelemeler yaptığı haberleri Kıbrıs basınında da yer almıştı.

Kuzey Kıbrıs ile yapılan görüşmelerde Ankara'nın havaalanının İHA ve SİHA'ların merkezi yapılması için TSK'ye tahsis edilmesini istediği biliniyor.

DHA'nın haberinde "Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi" ifadesine yer verildi.

1982 yılında "NATO standartlarında" askeri amaçlarla inşa edilen Geçitkale Havaalanı son olarak Asil Nadir'e ait bir şirkete kiralanmış ancak kullanılmamıştı.