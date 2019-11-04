Kuşkulu açıklama: 'İleri tetkikle farklı bitki bulundu!'

Ispanak zehirlenmelerinin kaynağı araştırılıyor. Basın, devlet kurumları ve çeşitli mesleklerden uzmanlar bu konu üzerinde dururken, tarım müdürlüğü bir açıklama yayımlayarak zehirlenmenin nedeninin ıspanağa karışmış olan yabancı otun içerdiği yüksek miktardaki atropin olduğunu bildirdi. Öte yandan açıklama kuşkuları gidermekten uzak.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir açıklama yayımlayarak, ıspanak zehirlenmelerinin kaynağının tespit edildiğini duyurdu. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilde faaliyet gösteren satış noktalarından taze ıspanak, evlerden de pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığını anlatan müdürlük açıklamasında şöyle deniyor:

Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopamalin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür.

Öte yandan ıspanağa karışan yabancı otun tespit edilmesi için ileri tetkiklere ihtiyaç yok. Alınan örneklerde karışan yabancı otun gözle görülmesi mümkün. Tespit edildiği durumda yabancı otun yaşanan zehirlenmelere neden olabilecek ölçüde "atropin salgıladığının" test edilmesi ise elbette kimyasal tetkikleri gerektiriyor. Yaşanan zehirlenme vakalarının bu şekilde açıklanmasında kuşku uyandıran başka noktalar da var: Durum buysa, gerçekten de zehirlenen yurttaşlar satın aldıkları ıspanaktaki yabancı otları fark etmemiş olmalı.

BİRBİRİNE KARIŞAMAZ BUNLAR ÇÜNKÜ...

Uzmanlardan aldığımız bir diğer görüş ise, anılan iki bitkinin birbirine üretim aşamasında karışamayacağı şeklinde. Görüştüğümüz bir ziraat uzmanı bunu şöyle açıkladı: Yüksek atropin içeren "adam otu" dikine büyüyen çok yıllık bir bitki. Çok yıllık bir bitkinin tek yıllık bodur ıspanakla karışması mantıklı görünmüyor. Zehirlenmeye neden olan kimyasalların sonradan, tamamen ticari kaygılarla verildiğini düşünüyorum.

MARKET ZİNCİRİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI MI?

Bir diğer kuşku uyandıran noktaysa, "yabancı otun karıştığı" ıspanakları satan market zincirinin durumu ile ilgili. Zira ismi henüz açıklanmayan bu zincirin, tedarik ettiği ve sattığı ürünleri denetlemesi hatta bunu beslenme uzmanları ve gıda mühendisleri eliyle yapması gerekiyor.

Sonuçta zehirlenmelerin nedeni ne olursa olsun (açıkça saçma görünen evde tekrar ısıtma sonucu oluşan nitrit iddiası dışında!) sorunun markette satılan ıspanağın kalitesiyle ve sağlığıyla ilgili olduğu kesin. Bu durumda marketin gerekli kontrolleri yapmadığı anlaşılıyor. "Adı geçmeyen" market zinciri hakkında işlem başlatıldığına ilişkin bir bilgi kurum açıklamalarında yer almıyor.

BAKANLIK BAŞKA BİLGİ VERMEYİN DEMİŞ

Ulaştığımız yetkili Azmi Yüksel, yapılan tetkiklerin niteliği ve diğer konulardaki sorularımızı bakanlığın yayınladıkları açıklama dışında bilgi vermemelerini istediği bildirerek yanıtsız bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında yurttaşlar şu şekilde uyarılıyor: