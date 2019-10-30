Koruma kurulu, yıkım kurumu oldu: Mahkemeden İller Bankası kararı

Tescilli kültür varlığıyken yıkılan İller Bankası binası için Koruma Kurulu'nun aldığı 'yıkım' kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Mimar Seyfi Arkan imzasını taşıyan bina Gökçek tarafından yaptırılan caminin alanının genişletilmesi için yıkılmıştı.

Tescilli Kültür varlığıyken yıkılan mimar Seyfi Arkan imzasını taşıyan tarihi İller Bankası binası için Mimarlar Odası Ankara Şubesi yıkımına izin veren koruma kurulu kararını yargıya taşımıştı.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, kültür varlığı olarak tescilli bulunan İller Bankası binasının yıkımı ve aynısının başka yerde yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararını, kentsel koruma planlaması esaslarına, eser niteliği taşıyan kültür varlıklarının korunmasına ve kentsel koruma ilkelerine, ilgili mevzuat ve hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptal etti.

'MAHKEME TARİH DERSİ VERDİ'

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mahkeme gerekçesiyle Koruma Kurulu’na kültür ve tarih dersi vermiştir. ‘Gelecek nesillerin kültür varlığı olan bir yapıyı özgün özellikleri ile görebilme hakkı korunmamıştır’ diyen mahkeme, koruma kurulunun kültür varlığının yitirilmesine neden olduğunu belirterek, kurul üyelerinin zaten fiilen mümkün olmayan bir kararın altına imza attıklarını da tescil etmiştir. Mimarlık fakültelerinde ders olarak okutulan ve nadide özellikleri bulunan tarihi İller Bankası, gözlerimizin önünde koruma kurulunun işbirliğiyle Gökçek döneminde yıkılmıştır. İller Bankası'nın yıkıntılarının üzerinde tarihin cehalet örneğinin fotoğrafını veren Gökçek’in bu hareketini mimarlık camiası ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkanlar olarak unutmadık. Bilim insanları da unutmadı. Bu öfke Mimarlık tarihinin kara sayfalarına şimdiden yazıldı bile” dedi.

BİNA NEDEN YIKILMIŞTI?

Tarihi İller Bankası binası, Cumhuriyet'in kuruluşunun merkezi sayılan Ulus'a, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan caminin alanının genişletilmesi için yıkılmıştı.

Hukuksuz yıkım koruma kurulu kararıyla hayata geçirilmiş, Gökçek yıkım sonrası molozların üzerinde zafer pozu vermişti.