Korona günlerinde Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi yapılıyor

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, Kuzey Marmara Otoyolu’nun ihale ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale 21 Mayıs’ta yapılacak.

Bugün Resmi Gazete'de Kuzey Marmara Otoyolu’nun 3. Boğaz köprüsü ile Nakkaş-Başakşehir bağlantı yollarının da içinde olduğu kesiminin Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile yapılması ihale ilanı yayımlandı.

İhale 21 Mayıs’ta yapılacak. Bu tür ihalelerde tahmini bedel açıklanmadığı için bilinemiyor ancak ihaleye katılabilmek için geçici teminat olarak 25 milyon lira yatırılması gerekiyor.

Kamu ihalelerinde temel ilke uygun bedelin sağlanacağı dönem ve koşullarda yapılmasıdır.

Salgının yol açtığı ekonomik kriz ortamında hiçbir yatırımcının önünü göremediği koşullarda, üstelik müşteri garantisi verilerek YİD yöntemiyle ihaleye çıkılmasının tutarlı bir açıklaması olamaz.

İhaleler salgın dinlemiyor. Dün de Kanal İstanbul güzergahındaki iki tarihi köprünün (Başakşehir’deki Odabaşı ile Arnavutköy’deki Dursunköy) rekonstrüksiyon proje ihalesi yapılmıştı.

Eleştiriler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı bir açıklamayla ihaleyi şu sözlerle savunmuştu; “Önceden belirlenmiş sürecin parçasıdır…Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize koronavirüsten daha çok zarar vermektedir…hayatın devam ettiği unutulmamalıdır…salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da sürdürmek, ülke ekonomisinin dimdik ayakta tutarak yarınlarımızı da güvence altına almak hepimizin temel görevidir.”