Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kaza nasıl gerçekleşti?

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasına yoğun sis ve pilotaj hatasının neden olduğu ileri sürüldü.

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasını duyuran TMZ, kule konuşmaları ve görgü tanığı ifadelerini paylaştı.

Sporx'in aktardığı habere göre, kaza 15 dakika içerisinde gerçekleşti. Yoğun sisli havaya rağmen helikopter kaldırıldı. Yoğun siste yönünü kaybeden ve güneye doğru yükselen helikopterin kaza yapmasının en büyük sebebinin pilotaj hatası olduğu iddia edildi.

TMZ'nin haberinde saat 09:30'da Burbank Havalimanı'ndaki kontrol kulesi ile temasa geçen helikopter pilotu, 15 dakika boyunca olduğu yerde daire çizdi ve görüş açısının darlığı nedeniyle batıya yöneldi. Saat 09:40 civarında ise daha yoğun bir havayla karşılaşan pilot, helikopteri güney yönüne döndürdü. Bu çok kritik bir hamle oldu çünkü güneyde dağ bulunuyordu.

Bu dönüş sırasında 1200 feetten 2000 feete kadar helikopterin yükseldiği ve kazayı da bu tırmanışın getirdiği ileri sürülüyor.

Saat 09:45 olduğunda ise 1700 feet yükseklikte dağa çakılan helikopterden kurtulan olmadı. 161 knot hızla (298 km) dağa çakılan helikopterin anında alev aldığı da görgü tanıkları tarafından paylaşıldı.