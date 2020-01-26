Kobe Bryant hayatını kaybetti

TMZ'nin haberine göre basketbolun önemli isimlerinden Kobe Bryant, Kaliforniya'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

NBA tarihinin önemli isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant, sabah saatlerinde Los Angeles Lakers maçının dönüşünde yaşanan helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

Kobe Bryant'a ait Sikorsky S-76 tipi helikopterin sisli bir havada seyahat ettiği ve Kaliforniya'da bulunan Calabasas'ta düştüğü öğrenildi.

HELİKOPTERDEN KURTULAN OLMADI

Kimliği henüz belli olmayan 4 yakınıyla maçtan dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Verilen son bilgilere göre Kobe’nin eşi Vanessa helikopterde bulunmuyordu.

Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant’ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

30 BİN SAYI BARAJINI AŞAN EN GENÇ OYUNCU

Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Kobe; 2009 ve 2010’da NBA Finalleri’nin en değerli oyuncusu seçilmişti. 2008 ve 2012’de Rüya Takım’la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA’de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

1996 Draft’ında NBA’e adım atan ve 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı. İki farklı forması emekli edilen tek isim olan Kobe Bryant tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.

17 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.