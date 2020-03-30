Kızıldere Katliamı'nın 48. yılı: ON'lar anılıyor...

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ın idamlarını engellemek için NATO üssünde görevli 3 İngiliz teknisyeni kaçıran Mahir Çayan ve arkadaşlarının, Kızıldere'de katledilişlerinin üzerinden 48 yıl geçti.

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