Kılıçdaroğlu'ndan yeni ittifak açıklaması: Babacan ve Davutoğlu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kılıçdaroğlu’na yöneltilen sorular ve yanıtları özetle şöyle:

ERDOĞAN İLK SEÇİMDE GİDECEK

2020’de erken seçim olur mu bilemem ama Erdoğan ilk seçimde gidecek. Erken seçim Erdoğan’a bağlı, çünkü bir kişi karar veriyor Türkiye’de. Erdoğan “Erken seçime gidiyoruz” diyecek, Bahçeli de ona uyacak, erken seçim kararı alacaklar.

YENİ İTTİFAKLAR OLABİLİR

Yeni ittifaklar olabilir. Türkiye ayrıştı, demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Demokrasiden yana olanların ittifak yapması lazım. Gerek Sayın Babacan’ın gerekse Sayın Davutoğlu’nun açıklamalarını dikkatle izliyorum. Güçlü bir parlamenter sistemden yana olduklarını ifade ediyorlar. Sonuçta Türkiye’nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz, farklı düşünsek bile belli konularda. A veya B partisinin iktidar olmasından çok Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu süratle demokratik bir rejimin ihyasıdır. Millet İttifakı sürecinde dört genel başkan, bir metin imzaladık. Burada da böyle bir tablo gündeme gelebilir. Farklı ittifaklar olabilir.

2020 yılında demokrasi konusunda önemli adımlar atılacak. Sadece CHP’nin değil demokrasiyi savunan tüm partilerin bu konuda sorumluluğu var. Gazi Meclis’e gerçekten de tarihine ve şanına uygun bir süreci yeniden yaşatacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun olduğu süreci yaşatacağız. Kimsenin inancından ve yaşam tarzından ötürü sorgulanmadığı ülkeyi inşa edeceğiz. Sadece Türkiye'ye değil Ortadoğu’ya da barışı getireceğiz. Hiçbir gazeteci yazdığı yazı dolayısıyla hapse girmeyecek. Kavala’nın, Demirtaş’ın ve pek çok yazarın, çizerin yılbaşını hapiste geçirmesini doğru bulmuyoruz. 2020’de hukuksuzlukların tamamını gidereceğimizi düşünüyorum.

‘TEZKEREYE DESTEK VERMEYİZ’

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin TBMM’ye getirilecek tezkereye destek vermeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim askerimizin kanlarının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz. Erlerimizin Arap çöllerinde şehit olmasının gerekçesi ne?” dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Atatürk de Libya’ya gitti” şeklindeki sözünü de eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Bu kadar tarih bilgisinden yoksun olan bir kişi ilk kez görüyorum, devleti yönetenler arasında... Libya o zaman Osmanlı toprağı. Osmanlı toprağını korumak için Osmanlı paşasından ne beklenir. O da gidecek oraya mücadele edecek. Sadece o değil ki İnönü de Osmanlı coğrafyasında savaştı. Ama şimdi Libya devletine ait. Hangi gerekçeyle oraya gidiyoruz. Mısır oraya tanklarını soktu, ne olacak şimdi Libya? Bizim askerimiz Rusya, Mısır ve Libya güçleriyle çatışacaklar” dedi. Kılıçdaroğlu, iç çatışma olan bir ülkede taraf tutmak yerine iki tarafla da diyalog kurulmasını önerdi.

‘RANTA YARGI KILIFI’

TOGO kuleleri konusunda Sinan Aygün ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Olayın özünde yatan aslında şu: Rantiyeciler, yargıyı kullanarak ve idareyi dolaylı olarak devre dışı bırakarak kendi rantlarını sağlıyorlar. Yargı rantlara hukuki kılıf hazırlıyor. Karar verilinceye kadar bitti. Bittikten sonra rantiyeye kazanılmış hakkı oldu. Haksızlığın, usulsüzlüğün, yolsuzluğun, kul hakkı yemenin kazanılmış hakkı mı olur? Hangi haktan bahsediyorsunuz.” FETÖ suçlamalarının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Gazetelerde okudum, FETÖ’cü olanların bir kısmı yurtdışına kaçıyor, hisselerini devrediyorlar, birileri de alıyor. Normalde Bank Asya’nın önünden geçenleri hapse attığınıza göre Hazine bunlara niye el koymadı? El konulması lazım. Hisseyi sattığına göre ‘gel kardeşim hangi gerekçeyle bu hisseyi aldın, üstelik 15 Temmuz’dan sonra’ demesi lazım” dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRI OLDU

Kılıçdaroğlu, açıklanan asgari ücretle ilgili, “asgari ücret aslında açlık sınırını belirleyen ücret haline geldi” değerlendirmesini yaptı.

Yaşanan krizin faturasını emekli, memur, işçi, esnaf ve çiftçinin ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Saray, çevresi, devletten dolar basında ihale ve garanti alanlar. Paralarını Londra’ya götürüp lüks villalar alanlar. Bunlar da kazananları. Saray kazananların arkasında duruyor. Yoksullardan elde ettiği tasarrufu, ödemesi gereken parayı kısarak eksik ödeyerek kaynakları bir şekilde bu tarafa aktarmış oluyor” diye konuştu.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sözleşmesi erken bitirilen firmaya 389 milyon Avro ödeme yapıldığının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Tümüyle devlet yönetimindeki sorumsuzluğu gösteriyor” dedi.

‘AİLESİ SAVUNMA SANAYİSİNİ ELE GEÇİRDİ’

Erdoğan ailesi ve çevresinin savunma sanayisini ele geçirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ailesi ve yakın çevresi ele geçirdi büyük ölçüde. Tank Palet Fabrikası da bunlardan birisidir” dedi. Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası’nın kiralanacağının söylenmesine karşın Ethem Sancak’ın kira ödemeyeceğini söylediğine de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Düşünün Erdoğan yalan söylüyor Ethem sancak doruyu söylüyor. Şu geldiğimiz hale bakın. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi toplumu aldatıp kandırıyor. Erdoğan da dönüp bana diyor ki Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. Pes yani” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası’nın her aşamasını yakından takip ettiklerini de kaydetti.