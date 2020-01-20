Kılıçdaroğlu liberal cemaatin sorularını yanıtladı: Sağ-sol yok, hepimiz aynıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da T24 yazar ve yöneticileriyle buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da T24 yazarları ve yöneticileriyle buluştu. Buluşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Danışmanı Okan Konuralp, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç da katıldı.

İstanbul’da T24 yazarları ve yöneticileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ile T24 yazarları Hasan Cemal, Murat Belge, Yalçın Doğan, Aydın Engin, Fikret Bila, Şirin Payzın, Tayfun Atay, Soli Özel ve Murat Sabuncu'nun gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, partisinde hiçbir inancı öne çıkarmadıklarını söylerken "Geçmişte cenaze namazına bile katılmama eğilimleri vardı. Şimdi elbette inanarak, isteyerek katılıyoruz" dedi.

"Bugün Türkiye'de bizce sağ-sol siyaseti yok." diyen CHP lideri, "Demokrasiden yana olanlar-demokrasiye karşı olanlar, otoriterlikten yana olanlar var. Temel ayrım bu" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmelere rağmen partisinin oylarında belirgin bir artış olmadığı yönündeki iddiaya ilişkin “Enflasyon ve diğer ekonomik göstergelerdeki kötüleşmeye rağmen AKP’ye niye oy verildiği sorusuna karşılık, ekonomik gerileme oldukça AKP’den uzaklaşma gözlemliyoruz. Gelir düzeyi yükseliyorsa, işleri yolundaysa bir şey değişmesin, devam etsin diye oy veriyor. Ancak ekonomide bir duraksama yaşanıyorsa, gelir azalıyorsa, o zaman -biraz mesafeli olmasına rağmen- bize bakmaya başlıyor. Bu durumu örneğin Aksaray’da açıkça gözlemledik” dedi.

CHP lideri, “Bizim geçmişte ekonomiyi yönetme de iyi bir sınav vermediğimiz de bir gerçek. Ama şimdi AKP kadrolarını en az üç kez katlayacak bir kadroyla Türkiye’yi yönetmeye hazırız, Türkiye’yi yönetecek güçlü, donanımlı ekiplere sahibiz” şeklinde konuştu.