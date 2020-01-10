Kedi ve köpeklerin otobüs bagajında taşınma zorunluluğu kaldırıldı

Aşı karneli kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde taşınabilmesini sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte artık bagajda yolculuk zorunluluğu kaldırıldı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, evcil hayvanların otobüslerde taşınmasının önü açıldı.

Buna göre aşı karneli kedi, köpek ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak koşuluyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer de düzenlenebilecek.

Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine, 2 uyarı cezası verilecek.

Daha önceki yönetmelikte, özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların sadece bagaj taşınmasına izin veriliyordu.

YENİ DÜZENLEME

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir."

ESKİ DÜZENLEME

(6) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.