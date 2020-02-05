Kaza, Bakan Turhan'ın 'yorgun' dediği pistte mi gerçekleşti?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında Ulaştırma Bakanı Turhan'ın dün yaptığı açıklama akıllara geldi. Turhan gazetecilere yaptığı açıklamada 'Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor' demişti.

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün yaptığı açıklama akıllara geldi.

Turhan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor" demişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmeye çalışan İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. Uçağın ağır hasar aldığı kazada yaralanan 52 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu kaza, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Sabiha Gökçen’le ilgili dün yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Sözcü'nün haberine göre Sabiha Gökçen’de trafiğin arttığını ve bir pistin de çok yorulduğunu ifade eden Turhan, şunları söylemişti:

* "Sabiha Gökçen’deki pist imalatımız devam ediyor. Bu yılın sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen’in trafiği de arttı."

* "İstanbul’un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen’de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor."

* "İstanbul Havalimanımıza frekans tahsisi istekleri olduğu gibi, buraya da uçuş talepleri var ancak biz bunu yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz."

* "Eski pisti de bakıma alacağız. Onun için şu anda buraya yeni frekans vermeyi durdurduk."

Bakan Turhan’ın "yorgun" dediği pistin, yaşanan bu son kazadaki pist olup olmadığıysa henüz netlik kazanmadı.

