İstanbul’da yıkılacak ağır hasarlı okullar belli oldu

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremde ağır hasar gören 9 okul binasının yıkılacağı, az hasarlı okul binalarında ise güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.
Yapılan incelemede ağır hasar tespit edilen, yıkılacak okulların listesi şöyle;
* Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
* Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu
* Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
* Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)
* Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
* Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok)
* Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu
* Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu
* Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi