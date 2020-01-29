İstanbul’da yıkılacak ağır hasarlı okullar belli oldu

Silivri'de 26 Eylül'de meydana gelen depremde ağır hasar gören 9 okul binasının yıkılacağı açıklandı.

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremde ağır hasar gören 9 okul binasının yıkılacağı, az hasarlı okul binalarında ise güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.

Yapılan incelemede ağır hasar tespit edilen, yıkılacak okulların listesi şöyle;

* Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

* Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu

* Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

* Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)

* Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

* Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok)

* Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu

* Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu

* Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi