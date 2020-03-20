İstanbul'da toplu ulaşım seferleri azaltılacak, bazı seferler kaldırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Salgınla en büyük mücadelenin teması azaltmaktan geçtiğini söyleyen İmamoğlu, "Maalesef yaşamı biraz yavaşlatmak ve bireysel izolasyonun artırmasını sağlamak zorundayız. Bu vesile ile göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz" dedi.

Ulaşım stratejisinde de bazı değişikler yapacaklarını belirten İmamoğlu, "İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz. Bildiğiniz gibi, bu zamana kadar hiç sefer azaltması yapmadık. Seyahat oranı yüzde 60’ların üzerinde azaldı. Hem buna paralel olarak hem de kent içindeki mobilindeydi mümkün olduğunca azaltmak adına seferlerimizde bir miktar kısıtlama olacak. Yeni tarifeler istasyonlarımız ve sosyal medya aracılığıyla siz vatandaşlarımıza duyurulacak. Lütfen bu duyurularımızı takip edin" ifadesini kullandı.