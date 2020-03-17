İstanbul Tıp Fakültesi'nden koronavirüs genelgesi

İstanbul Tıp Fakültesi koronavirüs salgını nedeniyle acil olanlar dışında ameliyatların durdurulması, hasta ziyaretlerinin iptali ve eğitici videolar hazırlanması kararı aldı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı yeni koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında bir genelge yayımladı.

Hastanenin aldığı kararlar şu şekilde:

"Ziyaret: Refakatçi dışında hasta ziyaretlerinin kaldırılmasına

Ameliyatlar: 15 gün boyunca acil ve onkolojik durumlar dışında ameliyat yapılmamasına

Eğitim: Uygulamaya yönelik eğitici videoların hazırlanmasına

Malzeme: Acil birim ve servislere dağıtılan malzeme denetiminin yapılmasına karar verilmiştir."

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de benzer kararlar almıştı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın genelgesi şöyle: