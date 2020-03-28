İmamoğlu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı talep etti

İmamoğlu, Türkiye’deki virüs salgını nedeniyle yaşanan duruma karşı 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bazı tavsiyelerde bulunmak istediğini ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıt vermediğini' söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında canlı yayına katıldı. İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazı gönderdiğini ancak buna yanıt verilmediğini söyledi. İmamoğlu ayrıca "Birisinin çıkıp en azından İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ekrem İmamoğlu “Üst seviyede çaba gösteriyoruz. Bir belediye başkanı olarak tavsiyede bulunuyoruz” dedi. İmamoğlu, “Kanal İstanbul projesinin zamanı mı?” diyerek ihale süreciyle ilgili de eleştiride bulundu. İLGİLİ HABER Erdoğan koronavirüs kararlarını açıkladı