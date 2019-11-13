İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde Bakan için 10 milyonluk özel konuk evi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyonluk özel bir konuk evi yapıldığını duyurdu.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, projeye “Bu bir israf projesidir. Yık yap yaklaşımı ile kamusal alanları, halka açık kullanılan tesisleri kendilerine kapatıyorlar. İnsanlar bu kadar yoksulluk içindeyken, vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar? İsraf politikaları özel konuk evi uygulamaları bakanlara da sirayet etti. İsrafın başı yönetenlerin kendisidir. Değil 10 milyonun bir liranın bile çok kıymetli olduğu süreçte bakan halka açık tesislere konuk evi yaptırıyor, bu israfı kamuoyunun takdirine sunuyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.
“Saltanat sevdası Bakanlara kadar düştü. Buldukları kamusal sosyal tesis alanlarını birer konuk evi haline getirmeye çalışıyorlar. İller Bankası’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bu konuyu sorgulayan yazılar yazdık. Oradan gelen cevaplara göre bir hukuksal süreç başlatacağız. İnsanların aç kaldığı evlerini geçindiremediği ekonomik krizde, insanların çocuğunu okutamadığı bir dönemde metrekaresi avrolarla hesaplanan ithal malzemelerin kullanılması da israf değil de nedir? Konuk evi için inşaat yapım maliyetinin yaklaşık 10 milyon lira olması akla ziyandır. İnşaatın bir metrekaresi 12 işçinin bir aylık maaşı. Mermerinden tavan kaplamalarına, yağmur oluklarına kadar ithal malzeme kullanılması da katmerli israftır” diyen Candan, süreci şöyle özetledi:
“Ulus’taki tarihi ana binanın yıkılmasıyla bir bölüm İller Bankası’nın Macunköy Yerleşkesi’ne taşındı. Alanın diğer kısmı ise İller Bankası’nın sosyal tesisleri olarak kullanılıyordu. Sosyal tesislere ve kamusal yaklaşıma baktığınızda Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının izlerini taşıyor. Kurum bir taraftan kamu hizmeti veriyor bir taraftan yerleşke içerisinde, lokal, yüzme havuzu, spor tesisler, kreş ve parkı ile birlikte çalışanlarına ve halka hizmet veriyor. Yerleşkenin tamamı 96 bin 500 metrekare. Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, yerleşkenin yarısını planlıyor ve bu alana Macunköy sosyal tesislerine ek bina yapıyoruz diyerek bakana konuk evi yapıyor. Kabul salonu, özel çalışma odası, bahçe ve peyzaj düzenlemesi ile yerleşke duvarla ikiye ayrılarak bakana özel has bahçe mi planlanıyor? İki yıl önce yerleşkenin yarısını satışa çıkarttılar. Misafirhanesi, arşivini, atölye binaların iki kere satışa çıkarttılar, satamadılar”