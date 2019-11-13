İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde Bakan için 10 milyonluk özel konuk evi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası Macunköy Tesisleri’nde Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyonluk, ithal malzemelerin kullanıldığı özel bir konuk evi yapıldığını açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyonluk özel bir konuk evi yapıldığını duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, projeye “Bu bir israf projesidir. Yık yap yaklaşımı ile kamusal alanları, halka açık kullanılan tesisleri kendilerine kapatıyorlar. İnsanlar bu kadar yoksulluk içindeyken, vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar? İsraf politikaları özel konuk evi uygulamaları bakanlara da sirayet etti. İsrafın başı yönetenlerin kendisidir. Değil 10 milyonun bir liranın bile çok kıymetli olduğu süreçte bakan halka açık tesislere konuk evi yaptırıyor, bu israfı kamuoyunun takdirine sunuyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

“Saltanat sevdası Bakanlara kadar düştü. Buldukları kamusal sosyal tesis alanlarını birer konuk evi haline getirmeye çalışıyorlar. İller Bankası’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bu konuyu sorgulayan yazılar yazdık. Oradan gelen cevaplara göre bir hukuksal süreç başlatacağız. İnsanların aç kaldığı evlerini geçindiremediği ekonomik krizde, insanların çocuğunu okutamadığı bir dönemde metrekaresi avrolarla hesaplanan ithal malzemelerin kullanılması da israf değil de nedir? Konuk evi için inşaat yapım maliyetinin yaklaşık 10 milyon lira olması akla ziyandır. İnşaatın bir metrekaresi 12 işçinin bir aylık maaşı. Mermerinden tavan kaplamalarına, yağmur oluklarına kadar ithal malzeme kullanılması da katmerli israftır” diyen Candan, süreci şöyle özetledi: