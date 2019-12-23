'İlaç firmaları zammı bekliyor, hastalar ilaç sıkıntısı çekiyor'

Her yıl Şubat ayında yapılan zammı bekleyen ilaç firmalarının, ilaç üretimini azaltması nedeniyle hastalar ilaca erişim sorunu yaşıyor.

İlaç firmalarının her yıl Şubat ayında yapılan zammı beklemesi sebebi ile hastaların pek çok ilaca ulaşamadığı belirtiliyor.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, ilaç firmalarının yılda bir kez yapılan kur zammını beklediğini belirtirken, önlem alınmadığı takdirde Ocak ve Şubat aylarında ilaç krizinin büyüyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir çalışma yapması gerektiğini söyleyen Polat, "İlaç firmaları zammın her sene Şubat ayında yapılacağını bildiği için kendilerini koruyarak sene içerisinde ya ilaç üretimini azaltıyorlar ya da durduruyorlar. Yurttaşlarımız şimdiden piyasada bazı ilaçları bulamıyor, önlem alınmaz ise Ocak ve Şubat ayında bu kriz büyür" dedi.

'HASTALAR ECZANE ECZANE GEZİYOR'

Bu süreçte en çok hastaların mağdur olduğunu belirten Polat şöyle konuştu:

"Her sene şubat ayında döviz kurundan kaynaklanan dalgalanmalar neticesinde zam yapılmaktadır. Aralık, ocak, şubat aylarını kapsayan aylarda ilaç sıkıntısı yaşanmakta ve hastalar ilaç bulabilmek için eczane eczane gezmektedir. İlaçları tedarik edememekten şikayetçi olan eczacılar ise çözümü ilaç takaslarında aramaktadırlar. İthal alınan ilaçlar özellikle piyasada bulunamamaktadır.

Şu an Türkiye’de Euro 6,58 iken, ilaç alımlarında kur geçtiğimiz Şubat ayında yapılan zam ile 3.40 Euro’ya sabitlendi. Artan döviz kurlarından dolayı yurt dışındaki firmalar para kazanamadıkları için Türkiye ile çalışmak istememektedir."