İçişleri Bakanı Soylu: 12 belde ve köy karantinada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs nedeniyle toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu duyurdu. Soylu bu akşam yayımlanacak bir genelgeyle şehirler arası otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs nedeniyle toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

Bir televizyon kanalına konuk olan Soylu karantina kararının ilk kez Rize'de alınmadığını söyledi.

Soylu "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var" dedi.

Sokağa çıkma yasağının gündemde olup olmadığına ilişkinse Soylu şunları söyledi:

"Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk. Sosyal izolasyon için elimizden gelen yardımı yapıyoruz."

Soylu umreden dönenlerle ilgili "Şu anda 19 bin 220. Türkiye içinde aldık bunları, hiçbir eksiklerini bırakmadık. 5 yıldızlı otelde nasıl hizmet görüyorlarsa öyle hizmet görecekler" dedi.

'SIĞINMACILAR 9 VİLAYETE GÖTÜRÜLDÜ'

Edirne'deki sığınmacılarla ilgili ise Soylu "Edirne Pazarkule'de 5 bin 800 mülteciyi boşalttık. 9 vilayete götürdük" açıklamasını yaptı.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEYAHATLERİ KISITLANACAK

Soylu bu akşam yayımlanacak bir genelgeyle şehirler arası otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını söyledi. Soylu "Özellikle İstanbul'dan büyüklerimiz memleketlerine gidiyorlar. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Mücbir sebep dışında büyük ihtimalle otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Özel araçları ve uçakla gidecek olanlar için onların hepsine bakacağız" dedi.

Soylu Cumartesi ve pazar günleri sahil ve piknik yerlerinin ve balık tutmanın yasaklanacağını belirten Soylu valilerin bu yasağı tüm haftaya yayabileceklerini kaydetti.

Soylu fiyat artışları konusundaysa "Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.



