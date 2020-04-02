IBAN dayatması yeni boyuta taşındı: Limit belirliyor, dekont istiyorlar

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘IBAN’ vererek duyurduğu ‘yardım kampanyası’, yoksulluk sınırında yaşayan kamu emekçilerine yönelik dayatma ve fişleme aracına dönüşmüş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yardım kampanyası” çağrısı farklı yönleriyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kamuda çalışan emekçilere “bağış” dayatması yeni bir hâl alırken, kimi kurumlarda 30’da bir maaş kesintisi, kimi kurumlarda bağış sonrası dekont iletilmesi isteniyor.

’30’DA BİRİ KESİLECEK’

BOTAŞ’ın çalışanlardan 400 lira keseceğini duyurması, Yargıtay’ın 100 lira ile 1000 lira arasında bağış talep etmesinin yanı sıra neredeyse tüm kamu kurumlardan benzer haberler geliyor.

Konuya ilişkin soL’a açıklamalarda bulunan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Cumhurbaşkanlığının düzenlediği kampanya sonrası kendilerine ulaşan bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan kamu emekçilerinin maaşının 30’da biri kadarının kesileceğini öğrendiklerini dile getirdi.

Bunun dışında birçok kamu kurumundan bağış dayatması haberleri geldiğini aktaran Balık, "Salgın koşullarında devletin vatandaşa yardımda bulunması gerekiyor. Halktan vergi toplayan devlet, bu tür durumlarda halka yardım etmesi gereken de devlettir” dedi.

Memur-Sen’in kampanyaya 1 milyon lira bağışladığını duyurduğunu hatırlatan Mehmet Balık, “Zaten haksız olarak kazandığı, devletten aldığı parayı devlete veriyor. Bununla da görüntüde bağış yaptığını söylüyor” ifadesini kullandı.

Bağış sırasına girenlerin çoğunluğunun haksız kazançla elde ettiği paraları bağışladığını dile getiren Balık, “Ortada kamucu bir bakış yok, esas olan devletin vartandaşa destek olmasıdır. Oysa burada kamu emekçilerine yoğun bir zorunlu bağış dayatması yaşanıyor” diye konuştu.

'ALT LİMİT BELİRLENİYOR, DEKONT İSTENİYOR'

Bağış gündemine ilişkin soL’a açıklamalarda bulunan KESK Genel Başkanı Aysun Gezen ise, Orman Bakanlığı’ndan, Yargıtay’dan, rektörlüklerden, okul müdürlerinden ve Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçilerinden zorunlu bağış konusunda bilgiler geldiğini aktardı.

Gezen, “gönüllü” bağışın bir tür dayatmayla hayata geçirilmeye çalışıldığını aktarırken, dikkat çeken örnekler verdi.

“Şu anda kamu kurumlarında alt limit, üst limitler belirleniyor, maaştan kesileceği yönünde yazılar yazıldığı bilgileri geliyor. Kamu emekçilerine yapacağı bağışın miktarını iletmesi söyleniyor. Hatta bunun dekontunu iletmesini isteyenler var” diyen Aysun Gezen, “Sayıştay raporlarına göre Saray’ın bir aylık masrafı 137 milyon lira, kamu emekçilerine dayatma yapacaklarına kendi lüks harcamalarını kıssınlar” ifadesini kullandı.

Bağış kampanyasının “gönüllü” esasını aştığına dikkat çeken Gezen, durumun giderek bir mobbing haline gelebileceği, fişleme aracına dönebileceğine vurgu yaptı.