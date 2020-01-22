Hava yolu şirketlerine ‘virüs’ uyarısı

Çin'de ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Çin'den İstanbul'a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Virüsten şimdiye dek üç kişi yaşamını yitirdi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs ailesinden olduğu belirlenen salgından Türkiye’nin etkilenmemesi için İstanbul Havalimanı’ndaki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi.

Çin’den yolcu taşıyan hava yolu şirketleri ile yer hizmeti veren firmaları uyaran yetkililer, virüsün belirtilerini ve önlemlerini düzenledikleri toplantı ile anlattı.

AA'nın haberine göre toplantıda Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çin’den gelen uçaklarda şüpheli bir yolcu görülmesi durumunda neler yapılması gerektiğini, ilgili hava yolu firmalarının görevlilerine detaylı bir şekilde aktardı.

Ayrıca hava yolu yöneticilerinden böyle bir vaka ile karşılaşmaları halinde hemen Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi.

VİRÜSLÜ YOLCU TESPİT EDİLMESİ HALİNDE

Uçakta virüslü yolcunun tespit edilmesi durumunda ilk olarak yolcunun havalimanında özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak hastanın karantina odasına götürüleceği, buradaki işlemlerin ardından da ilgili sağlık kurumlarına gönderileceği öğrenildi.

SALGIN WUHAN'DA BAŞLADI VE 3 ÜLKEDE DAHA VAKA SAPTANDI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun bildirdiğine göre, ilk vakalar Çin’in Wuhan kentinde görüldü. Sonrasında Şanghay ve Pekin’e yayıldı.

Wuhan’daki salgın bir deniz ürünleri marketindeki temas sonucunda ortaya çıktı. Market 1 Ocak 2020’de kapatıldı. Hastalardan ilk virüs izolasyonu ise 7 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.

DSÖ BU HAFTA ACİL TOPLANIYOR

Hastalığın diğer üç bölge ülkesine de sıçraması üzerine DSÖ bu hafta içinde Cenevre’de acil toplanma kararı aldı. Amaç uluslararası ölçekte önlem alınmasının gerekip gerekmediği konusunu değerlendirmek.