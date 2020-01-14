Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan Gülen Cemaati üyesi eski milli futbolcu Hakan Şükür, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uber şoförü oldu.

Cemaat davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförlüğüne başladı.

Euronews'te yer alan habere göre Şükür, ABD'de açtığı kafeye bazı kişilerin gelip Dombra şarkısı çaldığını söyledi. Alman gazetesi Welt am Sonntag bu olaylar sonrasında Şükür'ün açtığı kafeyi kapatıp akıllı telefonlar üzerinden taşımacılık servisi veren Uber'de şoför olarak çalışmaya başladığını yazdı.

2015 yılında ABD'ye giden, bir dönem AKP milletvekili de olan Şükür'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekten yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkmıştı.