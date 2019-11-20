Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden 'gaz bitti' yanıtı

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Ergi Deniz Özsoy, öğrencilerin laboratuvar şikayetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Özsoy, doğal gaz sorununun nedenini açıklarken, telafi için gazla çalışan cihazlar dışındaki cihazların alımı için bütçe oluşturduklarını dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkan'ı Ergi Deniz Özsoy, bölümdeki öğrencilerin laboratuvar kısıtı ile ilgili şikayetlerine ilişkin soL'a açıklamada bulundu.

Öğrencilerin, bölüm başkanı olarak kendisine gelip herhangi bir sorundan bahsetmediklerini belirten Özsoy, daima diyaloga açık yapısı olan bir bölüm olduklarını dile getirdi.

Özsoy, doğal gaz sorunun üniversitenin bazı bölümlerinde eskiyen tesisattan kaynaklandığını söyledi. Sistemler düzgün şekilde yenilenmediği için iş güvenliği açısından sorun teşkil ettiğini ve Başkent Gaz'ın üniversiteye yaptığı uyarıları dikkate alarak gaz kesiminin yapıldığını vurgulayan Özsoy, "Üniversite şu anda kullanılabilir ödeneklerin mali izinleri açıldıkça ve kamu ihale yasasına göre gaz tesisatını usule uygun yeniliyor. Öncelikli olarak Gıda Mühendisliği ve Kimya bölümleri bitirilmiş durumda. Şimdi ödeneklerin mali izinleri geldikçe kamu ihale işlemleri doğrultusunda Biyoloji Bölümü'de 2020 yılı içinde yenilenecek" dedi.

Özsoy, telafi için gazla çalışan cihazlar dışındaki cihazların alımı için bütçe oluşturduklarını ifade etti.

Haberdeki diğer şikayetin ise çok yersiz olduğunu, lam lamelin biyoloji çalışmalarının çok küçük kısmına tekabül ettiğini belirten Özsoy, üstelik bunların elle yıkanmadığını, steril edici yöntemlerle temizlendiğini ifade etti.

Özsoy, "'Lam lamel üzerinden "bilim yapamıyoruz' iddiası aşırı abartılı bir söylem. Öğrenciler bilgisizce davranmış diye düşünüyorum. Bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmayan ifadeler" dedi.