Gezi'de Aydın Aydoğan'ı yaralayan polis: Kask numaramı hatırlamıyorum

Haziran Direnişi’nde gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan'ın dosyasında tespit edilen polis taktığı kaskı 'karışık' aldığını, numarasını hatırlamadığını söyledi. Savcılık polisin muğlak ifadelerini geçerli olarak değerlendirdi.

Haziran Direnişi’nde gaz fişeğiyle yaralanan ve soruşturmasında 7 yıldır ilerleme kaydedilemeyen Aydın Aydoğan'ın dosyasında tespit edilen polisin ifadesi ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen 3 polisten bir olan A-009 No’lu kaskı taktığı ve gaz fişeği kullandığı tespit edilen polis A.O.A.’nın ifadesinde olay gününü hatırlamadığını ve kaskları "karışık" rastgele alıp kullandıklarını beyan etti.

Polis Vazife Salâhiyetleri Kanunu’na göre suç işlendiğini ve 5 polisten birini tespit ettiklerini söyleyen Aydoğan soL Haber Portalı'na verdiği demeçte, "Polis ifadeye alındığındığında kasklar için 'Karışık aldık' demiş. Öyleyse bile Emniyet'e soruşturma açılsın. Bu kasklar polislere boşuna verilmiyor, onlara zimmet ediliyor" dedi.

soL'a konuşan Aydoğan şunları söyledi:

"Eğer o gün bahsi geçen kolluk gücü sizleri dinlemeden bu kaskları zimmete almadan rastgele takıp görev yapmış ise kolluk gücünün suçudur.

Eğer sizlerin yani İçİşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü talimatı ile yapılmışlarsa bunun suçlusu o günkü idarecilerdir. 22/08/2008 tarihinde çıkan kanun ile tüm çevik kuvvet polislerine kask takma zorunluluğu getirilmişti. Dolayısıyla burada kanun devlet eli ile çiğnenmiştir.

Asıl görevi vatandaşı korumak olan Emniyet teşkilatı burda vatandaşın can güvenliğini hiçe saymıştır.

Her halükarda elle tultulamayacak bir hukuksuzluk içindeyiz o, vakit şu anda polislerin, yunusların, şahinlerin kullandıkları kask numaraları ne kadar hukuki sormak gerekli değil mi?

Polisler her daim zimmet usulü ile çalışır. Göreve gittikleri yerde her şey zimmet ile teslim edilir ve alınır. Burda dvelet resmen suçu ve suçluyu koruyor. Ayrıca A-090 A-091 nolu kasklı kolluk güçlerini de ifadeye dahi çağırmadan dosyayı alelacele faili meçhule yollamışlardı.

Burda o gün gaz fişeği kullanan A.O.A.’nın çelişkili ifadeleri 'Olay günü nerde olduğumu hatırlamıyorum, ne kulladığımı bilmiyorum' gibi muğlak ifadeleri savcılık geçerli ifade olarak değerlendirmiştir."

Aydoğan'ın dosyası geçtiğimiz ay üçüncü kez Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilmişti.