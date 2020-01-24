Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Cengiz, "Sayın teknik direktörümüzün açıklamalarından sonra sadece bir kez konuştum 'Bu futbolcu gündemimizde yok ev bize intikal eden resmi bir istek yok' dedim. Bizde transfer iki yıldır şöyle yapılır, transfer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise sportif direktör inceler, teknik direktör ve ekibi de inceler ve sonra da onların üzerindeki Abdurrahim Bey'e gelir. Abdurrahim Bey de bu transfer FFP sınırları içerisinde onaylar ve iş finalde bana gelir. Bizde transfer böyle" diye konuştu.