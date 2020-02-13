Erdoğan'a 'çocuklarım aç' diye seslenen vatandaş gözaltına alındı

Ayşenur Arslan, Erdoğan konuşurken 'Beni işimden ettiler, benim çocuğum aç' diyen vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Halk TV'de Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan, AKP Grup Toplantısında Erdoğan konuşurken "Beni işimden ettiler, benim çocuğum aç" diyen vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı. Arslan gazeteci Fatih Ertürk'ün kendisine bu bilgiyi verdiğini de duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunurken, bir yurttaş 'Sayın Cumhurbaşkanım… 15 Temmuz’a katıldım diye beni işimden gücümden ettiler. Çoluğum çocuğum aç. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tanıyın' demişti.