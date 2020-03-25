Erdoğan: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:
- 100 milyar liralık bir ekonomik destek paketini devreye aldık
- Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir.
- Gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.
- Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
- Bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlıları etkiliyor.
- Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır.
- Büyüklerimizi incitecek en ufak bir saygısızlığı kabul edemeyiz
- İşsizlik Fonu'nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonu'nu güçlendirerek, esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik.En düşük emekli maaşını 1500 TL’ye çıkarırken Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenmesini Nisan başına aldık. Telafi çalışma sürecini azaltan düzenlemeyi hayata geçirdik. Hem hastalıkla mücadele hem de ekonomik sonuçların telafisiyle ilgili sonuçları peyder pey ilan ettik. 100 milyar liralık destek paketini devreye aldık. Tedavi altındaki hastalarımızın 44’ünü kaybettik. Aziz milletim malum olduğu sürece bu virüs kronik hastaların olduğu ve yaşlılarda etkili oluyor. Kendimize gönüllü karantina uygulamamız lazım. Yaşlılarımız kesinlikle dışarı çıkmamalı.
- Bugün ülkemiz sağlık bakanlığı ve üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin personeli ile dev bir sağlık personeline sahiptir. İlave 32 bin sağlık personelini almak için çalışmalarımızı başlattık. Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu pek çok malzemede yeterliyiz. Bütün senaryolara hazırlıklıyız olabilecek en az hasarla bu süreçten çıkacağız.
- Hiçbir düşman milletimizin birliğinden daha üstün değildir. Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu döneme avantajlarla ve altyapı ile gidiyoruz.