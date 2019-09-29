Erdoğan: Uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına katlanacaklar

MİLGEM Projesi'nin 4. gemisi TCG Kınalıada’nın hizmete giriş töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Madem açık ikazlarımıza rağmen üzerimize üzerimize geliyorlar, sonuçlarına katlanacaklar. Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) hizmete giriş töreninde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır. Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor.

​Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır. Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip uçurduysak, ATAK helikopterlerimizi yaptıysak, kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız, zamanı yakındır.

Madem açık ikazlarımıza rağmen üzerimize üzerimize geliyorlar, sonuçlarına katlanacaklar. Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar.

Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır. Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz. Bizim inancımızda güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir dünya var.