AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları macera değildir' dedi.
İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete rağmen törene katılmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuştu:
- Açılışını yaptığımız otoyolumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu İzmir'e yakışır bir eser oldu. Çevreye ve tarihe duyarlı tasarımıyla bu otoyolun ülkemize çok büyük katkısı olacak. Bu otoyolun ülkemize katkısı yıllık 255 milyon lira.
- Bugün bu otoyolu açarken, İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim. Grup toplantısında İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptım. Yoksa aranızda da ben mi göremiyorum.
- Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir
- Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır
- Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner. Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik
- Ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarlarıyla diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir