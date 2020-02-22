Bergama Belediyesinde işten atılan işçilerinin eylemine 'Erdoğan' yasağı

AKP’li Bergama Belediyesi tarafından işten çıkarılan 3 işçinin sürdürdüğü eylemin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir ziyareti sebebiyle Bergama Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Belediye önünde hak arama mücadelesi veren 3 kadın işçiye, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçeye yapacağı ziyaret ve güvenlik nedeniyle 1 hafta eylem yasağı getirildiği tebliğ edildi.

Yasaklama ile ilgili tebliğ edilen dilekçe, 5442 sayılı il idaresi kanununun 32/ç maddesine dayandırıldı ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, 22 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçeyi ziyaret edecek olması, ilçe genelinde aldırılan üst seviyedeki emniyet tedbirlerinin aksatılmaması gibi gerekçeler gösterildi. Tebliğ edilen dilekçede ayrıca; yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma v.b gibi her türlü eylem ve etkinliklerin Jandarma sorumluluk bölgesi dahil ilçe genelinde 21 Şubat Cuma günü saat 17.30 itibarıyla bir hafta yasaklama getirildiği belirtildi.

AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından işten çıkarılan ve Bergama’da 12 gündür mesai saatleri içerisinde ‘işimi istiyorum’ diyerek belediye önünde direnen 3 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Üyesi Nazlı Deniz Tan, Alev Çakır ve Gonca Çetin’in eylemleri, Bergama Kaymakamlığı tarafından 1 hafta yasaklandı. Kaymakamlık yasağın gerekçesini; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bergama Belediyesi’ni ziyareti sırasında ‘yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi’ olarak gösterdi.